Assassin's Creed Valhalla per l'Irlanda: luoghi reali a confronto con quelli virtuali

Per invogliare i turisti a visitare la propria terra, l'organizzazione Tourism Ireland ha scelto Assassin's Creed Valhalla per la nuova campagna promozionale in vista dell'estate 2021.

La serie Assassin's Creed ha vissuto alti e bassi nella sua storia ultradecennale, ma se c'è una componente ad essersi rivelata sempre esente da critiche, quella è sicuramente la ricostruzione delle vicende e dei luoghi storici. Non ci siamo affatto stupiti quando i giochi della serie sono stati utilizzati come strumenti didattici (come con i Discovery Tour di Origins e Odyssey), e non ci stupiamo neppure adesso nel vedere Assassin's Creed Valhalla protagonista di una campagna promozionale a sostegno del turismo in Irlanda.

La prima espansione dell'avventura di Eivor, L'Ira dei Druidi, ha accompagnato i giocatori proprio in Irlanda, in particolare in luoghi toccati dalla civiltà vichinga come la città di Dublino, l'altura di Benbulben, il Selciato del Gigante e la Collina di Tara, per questo motivo Tourism Ireland ha lavorato con Ubisoft per creare un trailer che mette a confronto le riproduzioni digitali con i meravigliosi luoghi reali. Godetevelo in cima a questa notizia, sapendo che la campagna non è ancora finita: l'organizzazione irlandese sta anche collaborando con alcuni streamer britannici, francesi, tedeschi, spagnoli e scandinavi, che nei prossimi giorni si impegneranno a mostrare le meraviglie dell'Irlanda a tutti i loro seguaci. È la prima volta che Tourism Ireland collabora con i content creator videoludici.