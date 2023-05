Assassin's Creed Valhalla: chi è il doppiatore italiano di Eivor?

Dopo aver scoperto chi è il doppiatore italiano di Ezio Auditore di Assassin's Creed, è ora il turno di un altro apprezzato protagonista della serie Ubisoft, Eivor Varinsdottir di Assassin's Creed Valhalla. Sapete chi è il suo interprete nella nostra lingua?

In verità non è corretto parlare al singolare, in quanto in Assassin's Creed Valhalla esistono due versioni di Eivor, un uomo ed una donna. Per quanto riguarda la versione maschile a prestare al propria voce al personaggio è Federico Viola: classe 1989, il doppiatore è da sempre un appassionato di Assassin's Creed e già in precedenza è stato coinvolto in altri progetti della serie, avendo infatti interpretato anche Henry Green in Assassin's Creed Syndicate. Al di fuori della serie Ubisoft, è noto per aver doppiato anche la versione maschile di V, protagonisti di Cyberpunk 2077.

Passando invece alla controparte femminile di Eivor, è Ilaria Silvestri la voce italiana della protagonista di Valhalla. Molto attiva come doppiatrice di cinema, serie tv e cartoni animati, proprio come il suo collegale anche Silvestri ha esperienze precedenti con Assassin's Creed: prima di rivestire un ruolo principale in Valhalla ha infatti interpretato Cira, leader della ribellioni di Mykonos, in Assassin's Creed Odyssey.

