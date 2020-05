Assassin's Creed Valhalla, chi è Eivor: ecco i due attori dietro al protagonista!

In seguito al movimentato e prolungato reveal di Assassin's Creed Valhalla, il pubblico ha finalmente potuto dare un primo sguardo a ciò che li attenderà nelle lande vichinghe della nuova produzione Ubisoft.

All'interno del titolo, per il quale è stato confermato il chiacchierato setting vichingo, i giocatori interpreteranno Eivor, personaggio univo per il quale è stata prevista la possibilità di optare liberamente tra sesso maschile e femminile. Di conseguenza, a prestare il volto al/alla protagonista di Assassin's Creed Valhalla sono intervenuti due attori, entrambi di origini danesi.



In seguito alla pubblicazione del primo trailer di Assassin's Creed Valhalla, i due interpreti si sono palesati. A prestare voce e fattezze alla versione maschile di Eivor sarà Magnus Bruun, già noto per la sua partecipazione alla serie Netflix The Last Kingdom. La versione femminile della leader vichinga sarà invece interpretata da Cecilie Stenspil, attrice e mezzosoprano, con esperienza nel settore teatrale, televisivo e cinematografico. In calce a questa news, potete trovare alcune immagini tratte dagli account Instagram dei due interpreti scelti da Ubisoft.

