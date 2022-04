Assassin's Creed Valhalla: chi è Layla Hassan e qual è il suo ruolo?

Tra una scorribanda e l’altra nei panni di Eivor all’interno di Assassin’s Creed Valhalla, i giocatori interagiranno anche con un altro personaggio molto importante per comprendere la trama e il background narrativo dell’intera serie: stiamo parlando di Layla Hassan.

Figlia di Ashraf e Zeniab Hassan, Layla compare per la prima volta all’interno della saga di Assassin’s Creed nel primo capitolo della "trilogia dell’antichità", ovvero Assassin’s Creed Origins, e ritorna nei sequel diretti Assassin's Creed Odyssey e Valhalla. In tutti e tre i titoli, la ragazza rappresenta il personaggio protagonista delle fasi di gioco ambientate nel presente, alla stregua di quanto visto ormai diversi anni fa con Desmond Miles e i suoi compagni tra Assassin’s Creed e Assassin’s Creed III.

Scendendo più nel dettaglio e basandoci sulla lore ufficiale della serie, è possibile affermare che Layla è una ex dipendente della Abstergo Industries, fuggita dopo anni di lavoro nell'azienda e reclutata nelle fila della Confraternita degli Assassini da William Miles, il padre di Desmond. Una volta abbracciato il credo, Layla inizierà a sfruttare le potenzialità del nuovo Animus per esplorare l'antichità alla ricerca dei fondatori dell'Ordine degli Assassini e degli strumenti dell'Eden da loro utilizzati nel corso della loro vita (come ad esempio la Lancia di Leonida utilizzata da Kassandra/Alexios in Assassin's Creed Odyssey) esplorando anche il periodo storico in cui ha vissuto l'inventore della Lama Celata in Assassin's Creed.

