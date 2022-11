Assassin's Creed Valhalla, si chiude l'epopea di Eivor: la data dell'ultimo DLC

Sembrava infinito, ma il viaggio di Eivor sta davvero giungendo a termine: Ubisoft ha annunciato la data in cui verrà lanciato l'ultimo content update di Assassin's Creed Valhalla, comprensivo dell'espansione The Last Chapter.

L'aggiornamento finale di Assassin's Creed Valhalla, che conclude due anni di supporto post-lancio dell'action-gdr, arriverà il 6 dicembre e includerà alcuni nuovi entusiasmanti contenuti di gioco tra cui The Last Chapter, "una toccante e intima conclusione della saga di Eivor". Questo epilogo chiuerà alcune delle trame sviluppate durante il gioco e sancirà la conclusione del vostro tempo passato nel Clan del Corvo. Per accedere all'espansione inclusa nel Title Update 1.6.2, i giocatori dovranno aver portato a termine le seguenti azioni di trama:

Completa la trama principale impegnandoti in tutti i territori dell'Inghilterra;

Completa i mitici archi narrativi di Asgard e Jotunheim;

Aggiorna il tuo insediamento al livello 5 e costruisci la caserma Jomsviking;

Uccidi tutti i bersagli dell'Ordine degli Antichi e svela il suo leader.

Ubisoft ha comunicato anche la fine degli eventi stagionali, con le ricompense incluse che saranno rese disponibili per tutti i giocatori presso i mercanti dislocati in tutta l'Inghilterra dopo aver completato la missione La prima notte di Samhain.

La compagnia ha inoltre precisato che, sebbene si trattasse di una feature fortemente richiesta dalla community, non arriverà il New Game Plus: "Assassin's Creed Valhalla è stato costruito come un'esperienza unica di Assassin's Creed, molto diversa dai suoi predecessori nella sua struttura, offrendo nuovi modi di interagire con il mondo e i suoi personaggi. Analizzando l'implementazione del New Game+, ci siamo resi conto che la profondità del gioco ci ha dato opzioni limitate per rendere la rigiocabilità unica e gratificante", hanno dichiarato gli sviluppatori.

Infine, è stata confermata l'aggiunta di una specifica opzione che vi consentirà di utilizzare il cappuccio in-game in qualsiasi momento lo vogliate. Si tratta di un'aggiunta puramente estetica, che non introduce nulla di nuovo dal punto di vista del gameplay. Chissà che a seguito di quest'ultimo grande aggiornamento non venga annunciato il vociferato arrivo di Assassin's Creed Valhalla su Steam.