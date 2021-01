Assassin's Creed Valhalla: la colonna sonora completa di brani inediti presto su Spotify

I fan di Assassin's Creed Valhalla e della musica norrena avranno presto una gradita sorpresa. Due nuove colonne sonore ancora inedite faranno presto il loro esordio su Spotify con un totale di 61 tracce composte da Jesper Kyd e Sarah Schachner.

I due nuovi album, intitolati Assassin's Creed Valhalla: Sons of thr Great North e Assassin's Creed Valhalla: Twilight of the Gods arriveranno sul celebre servizio in streaming a partire dal 29 gennaio. Sons of thr Great North è stato composto da Jesper Kyd, già noto per le colonne sonore del primissimo Assassin's Creed e dell'amatissima trilogia di Ezio: "Sono entusiasta di presentare la colonna sonora completa di AC Valhalla. L'album include 29 brani inediti per quasi 2 ore e mezza di musica. La mia colonna sonora riflette la brutalità di un'epoca infusa di spiritualità norrena". Twilight of the Gods di Sarah Schachner offrirà invece 32 brani extra: "La collezione completa di musica da AC Valhalla vi porterà dai fiordi della Norvegia fino alle colline dell'Inghilterra esplorando tutto quello che c'è nel mezzo".

Insomma, buone notizie per gli appassionati della saga. Intanto Ubisoft ha pubblicato un nuovo hotfix per Assassin's Creed Valhalla che corregge alcuni problemi del gioco.