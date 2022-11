Assassin's Creed Valhalla, come si accede al DLC gratis L'Ultimo Capitolo?

Sembrava non volesse finire mai, ma anche il viaggio di Eivor sta per arrivare alla sua conclusione. Dopo due anni di supporto ininterrotto, Ubisoft ha fissato al 6 dicembre 2022 il lancio di "L'Ultimo Capitolo", il DLC conclusivo (e gratis) di Assassin's Creed Valhalla.

L'Ultimo Capitolo, destinato ad arrivare nell'ambito dell'Aggiornamento 1.6.2 di Assassin's Creed Valhalla, offrirà a detta della casa francese "un finale intimo e toccante per la saga di Eivor", sciogliendo alcuni dei nodi rimasti nella trama e donando una degna conclusione a tutto il tempo trascorso in compagnia del clan del Corvo. Per accedere alla nuova storia, in ogni caso, bisognerà aver già completato alcune parti essenziali del gioco. Dopotutto si tratta di un epilogo, non avrebbe senso affrontarlo senza conoscere cos'è successo ad Eivor e ai suoi compagni.

Per questo motivo, Ubisoft Gameplan ha realizzato una video guida per spiegare con assoluta chiarezza tutto ciò che bisogna fare per accedere all'Ultimo Capitolo, che è possibile riassumere in questo modo:

Completa la storia principale, avviando trattative con tutti i territori dell'Inghilterra; Completa le storie mitologiche di Asgard e di Jotunheim; Potenzia il tuo insediamento fino al livello 5 e costruisci le caserme dei Vichinghi di Jomsborg; Elimina tutti i bersagli dell'Ordine degli Antichi e scopri l'identità del capo.

Le immagini, in ogni caso, valgono più di mille parole, dunque vi lasciamo alla visione della video guida di Ubisoft che potete trovare in cima a questa notizia. Già che ci siamo, segnaliamo anche che l'Aggiornamento 1.6.2 sancirà la fine delle feste a tempo limitato a Ravensthorpe (in compenso tutte le ricompense di Yule, Ostara, Sigrblot e Oskoreia saranno in vendita presso i mercanti) e introdurrà la possibilità di tenere sempre il cappuccio alzato. Niente da fare per la Nuova Partita +: dopo aver valutato a fondo la fattibilità, Ubisoft ha deciso di non inserirlo in Assassin's Creed Valhalla. "Abbiamo capito che la complessità di questo gioco rendeva difficile ricompensare adeguatamente chi volesse rigiocarlo da capo", si legge nell'intervento ufficiale della casa francese.