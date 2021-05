Assassin's Creed Valhalla: come aumentare le razioni di Eivor

In Assassin's Creed Valhalla le razioni rivestono un ruolo fondamentale all'interno del gameplay: si tratta infatti del principale oggetto curativo a disposizione di Eivor e da usare quindi nei momenti più intensi, quando ad esempio si è nel mezzo di una feroce battaglia e le forze vitali iniziano a scarseggiare.

Per questo motivo potenziare questo elemento si rivela molto utile, se non proprio fondamentale, avanzando nella storia un poco alla volta. A inizio partita le razioni a nostra disposizione saranno infatti molto limitate (una sola per volta), motivo per cui può essere una buona idea aumentarne la capienza massima quanto prima. Servono una certa quantità di minerali di ferro e pelle per poter fabbricare un borsello più capiente per le razioni: per velocizzare il tutto una buona idea può essere quella di costruire nel nostro insediamento, non appena sarà disponibile, una capanna per la mercante Yanli. Metterà così a disposizione nel suo negozio i due oggetti di cui avremo bisogno per ampliare le quantità di razioni, al costo di un pezzo d'argento ciascuno.

In questo modo si accumuleranno presto le risorse per il potenziamento: servono rispettivamente 100 minerali di ferro e 50 pelli per ottenere la prima miglioria. Per quelle successive sarà necessario accumulare quantità maggiori di questi elementi, fino a quando non servirà trovare materiali molto più rari (minerali di titanio e dei tessuti speciali nello specifico) per arrivare ai potenziamenti definitivi. Ma già con gli iniziali upgrade, comunque, Eivor avrà la possibilità di portare con se una discreta quantità di razioni, quanto basta per essere pronto alle prime battaglie della sua avventura.

