Assassin's Creed Valhalla: come bloccare gli attacchi con lo scudo

L'era vichinga, si sa, è stata particolarmente violenta. Per questo nel nuovo capitolo della saga di Assassin's Creed, ambientato nell'Inghilterra alto-medievale, il combattimento è all'ordine del giorno ed è caratterizzato da una brutalità alquanto realistica.

I vichinghi come Eivor e i suoi compagni di razzie facevano del combattimento con scudo una vera arte. Erano soliti combattere in formazioni serrate e proteggersi a vicenda utilizzando questo strumento di difesa in maniera impeccabile. In Valhalla riceverete il vostro primo scudo dopo la sequenza iniziale del gioco, giocando nei panni di Eivor da adulto.

Come bloccare con lo scudo

Una volta equipaggiato, vi basterà tenere premuto il tasto L1/LB (PlayStation 4/Xbox One) del controller o il tasto X della tastiera per tenerlo di fronte a voi e parare gli attacchi in arrivo. Tuttavia, per ogni colpo assorbito dalla protezione mobile, la barra del vigore calerà di un tacca, in base alla forza con cui è stato scagliato l'attacco. Quando la vostra energia sarà a zero non potrete più usare lo scudo e dovrete attendere di avere di nuovo dell'energia disponibile; in questi casi è meglio allontanarsi o schivare gli attacchi avversari.

Per evitare di incappare in questo problema, cercate di effettuare una parata a tempo: premete il tasto per sollevare lo scudo proprio nel momento in cui l'attacco del nemico sta per colpirvi. Il blocco si trasformerà in parata, l'attacco verrà deviato lasciando aperta la difesa del vostro opponente per effettuare un rapido contrattacco. Sapete già come selezionare il personaggio di Eivor all'inizio del gioco?