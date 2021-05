Assassin's Creed Valhalla: come cambiare livello di difficoltà

Vi siete immersi nei panni di Eivor, pronti a vivere una nuova avventura in pieno stile Assassin's Creed nelle terre nordiche, ma qualcosa non vi convince: il gioco Ubisoft offre scontri troppo semplici per i vostri gusti, o al contrario fin troppo impegnativi. Come fare in questi casi?

Nessun problema, dato che Assassin's Creed Valhalla permette di poter cambiare il livello di difficoltà dei combattimenti. Il procedimento per farlo è semplicissimo e non richiede necessariamente di essere sul menù principale. Per cambiare difficoltà in Valhalla è necessario aprire il menù delle opzioni durante il gioco, passare alla voce dedicata al Gameplay e cliccare sull'opzione per la difficoltà dei combattimenti. Da qui potremo decidere cosa è più consono al nostro stile, selezionando tra Scaldo (facile), Vichingo (la difficoltà standard, o normale che dir si voglia), Berserker (difficile) e Drengr (molto difficile). Chiudete il menù delle opzioni e tornare a giocare regolarmente: dovreste subito avvertire i cambiamenti apportati.

Da ricordare che il livello di difficoltà può essere cambiato a piacimento in ogni momento della partita, tutte le volte che lo desideriamo senza nessun tipo di limitazione. In questo modo potremo sperimentare in maniera ancora più approfondita il gioco e trovare il grado di sfida perfetto per le nostre esigenze. Da poco è inoltre arrivato il nuovo DLC per il titolo Ubisoft: eccovi tutti i dettagli grazie alla nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla L'Ira dei Druidi. Siete invece curiosi di scoprire quale sarà il futuro di Assassin's Creed?