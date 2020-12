Assassin's Creed Valhalla, come finisce? Tutti i dettagli sul finale in video!

È ormai trascorso qualche tempo dalla pubblicazione di Assassin's Creed: Valhalla, nuovo capitolo della saga Ubisoft che narra il secolare conflitto tra l'Ordine dei Templari e la Confraternita degli Assassini.

La Redazione di Everyeye muove dunque i propri passi in direzione dell'epilogo dell'avventura, per presentarvi tutti i dettagli sulla conclusione dell'epopea vichinga che vede protagonista Eivor. Come finisce Assassin's Creed: Valhalla? Quali sono le caratteristiche principali delle ultime battute dell'avventura? Ci ha convinto la conclusione dipinta dagli autori di casa Ubisoft? Per rispondere a ognuno di questi quesiti, abbiamo confezionato un video interamente dedicato, col quale il nostro Gabriele Laurino vi racconta ogni dettaglio legato alle fasi finali di Assassin's Creed: Valhalla.

Inutile dire che, ovviamente, il filmato contiene spoiler legati all'intera trama del titolo. Se avete ormai terminato il vostro viaggio tra le lande inglese o se siete comunque curiosi di saperne di più in merito all'epilogo dell'epopea di Eivor, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news.



