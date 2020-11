Assassin's Creed Valhalla, come diventare una leggenda vichinga: spunta la Lista Trofei

In concomitanza col lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, il mercato videoludico internazionale accoglierà Assassin's Creed: Valhalla, epopea vichinga pronta a dare nuova linfa alla serie Ubisoft.

L'attesa produzione vedrà la saga degli Assassini proseguire il proprio cammino con un'avventura che si dipanerà dalle coste della Norvegia ai reami che componevano l'Inghilterra del IX secolo. Nei panni di Eivor, il giocatore dovrà cercare di destabilizzare i potentati locali, accrescendo al contempo l'influenza vichinga sul territorio. Tra raid, battaglie e gestione dell'insediamento, le giornate nei panni del/lla condottiere/a si prospettano decisamente movimentate.

Per gli appassionati che non vedono l'ora di potersi immergere nell'immaginario norreno, segnaliamo che ha fatto la sua comparsa in rete la Lista Trofei di Assassin's Creed: Valhalla. Ovviamente, quest'ultima include spoiler significativa relativi alla trama e ai contenuti dell'Action RPG, atteso per il prossimo 10 novembre. Invitiamo dunque coloro che non desiderano anticipazioni sul titolo ad evitare di consultarla:

In attesa della recensione, vi ricordiamo che la Photo Mode sarà inclusa in Assassin's Creed: Valhalla sin dal lancio, per la gioia degli appassionati di fotografia in-game. Nelle prossime ore, è inoltre attesa la diffusione di un nuovo video gameplay dedicato alla versione Xbox Series X del gioco.