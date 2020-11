Assassin's Creed Valhalla: come migliorare le armi e le armature di Eivor

Durante l’epopea dei vichinghi di Eivor nelle terre dei regni inglesi vi ritroverete ad affrontare numerosi pericoli e nemici sempre più potenti, cosa che renderà necessario un continuo miglioramento della vostra attrezzatura da combattimento.

A differenza dei capitoli precedenti della saga, la principale novità relativa alle fasi di crafting e potenziamento dell’equipaggiamento, tra armi e armature, riguarda la possibilità di effettuare questi upgrade direttamente dal menu di modifica dell’equipaggiamento senza dover necessariamente tornare ogni singola volta da un fabbro, a patto ovviamente di possedere i materiali necessari. Per farlo vi basterà quindi aprire il menu di gioco, tramite la pressione del touchpad su Playstation 4 o del tasto Menu su Xbox One, e selezionare la scheda Inventario. Una volta giunti all’interno di questa schermata sarà quindi sufficiente evidenziare con il cursore il pezzo di equipaggiamento che volete migliorare (l’arma, lo scudo, un pezzo di armatura o l’arco) e potrete visualizzare la lista dei potenziamenti disponibili con il relativo costo. Dopo che avrete scelto quale miglioramento effettuare non dovrete fare altro che tenere premuto il tasto Quadrato (su Playstation 4) o X (su Xbox One) e l’upgrade verrà automaticamente reso effettivo.

Non tutti i miglioramenti per uno specifico pezzo di equipaggiamento saranno disponibili fin da subito, tuttavia, e una volta completati i primi dovrete recarvi dal fabbro con un particolare lingotto di metallo per sbloccare i successivi. La rarità e il tipo di lingotto richiesto, specificato dalla schermata della bottega del fabbro, dipenderà dal livello dei miglioramenti che permetterà di sbloccare.

Ogni tipologia di equipaggiamento diversa richiede materiali differenti per poter essere potenziata e migliorata: ad esempio, per effettuare l’upgrade della vostra corazza dovrete utilizzare un certo numero di pelli animali, reperibili cacciando oppure depredando forzieri e razziando insediamenti nemici. Al contrario, per poter migliorare un’arma sarete dovrete recuperare alcuni metalli, che possono essere trovati sia durante le vostre razzie che scavando i filoni sparsi per il mondo di gioco.

