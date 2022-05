Assassin's Creed Valhalla: come muore QUEL personaggio?

Assassin's Creed Valhalla racconta le gesta del Clan del Corvo, sbarcato sulle coste dell'Inghilterra del IX secolo e protagonista della conseguente conquista dell'isola. Attenzione, quanto riportato di seguito contiene enormi spoiler sulla trama di Assassin's Creed Valhalla.

Come muore Eivor in Assassin's Creed Valhalla? Non sappiamo esattamente quali siano le cause della morte di Eivor. Il nostro alter-ego del passato viene infatti trovato dagli assassini e da Layla Hassan negli Stati Uniti, a Concord in Massachusetts. Il gruppo di adepti sfrutta il DNA della defunta guerriera per rivivere la sua vita, indispensabile per arrivare alla soluzione riguardante l'anomalo rinforzo del campo geomagnetico. La Vinlandia, ovvero l'America secondo il popolo norreno, è l'inusuale luogo di sepoltura di Eivor, per quanto non abbiamo informazioni su come la donna sia morta e perché proprio in quel luogo.

In Valhalla (ecco la recensione di Assassin's Creed Valhalla) scopriamo che proprio la sorella di Sigurd visita la terra oltreoceano per seguire un membro dell'Ordine degli Antichi, per poi fare ritorno nell'Inghilterra segnata dalla guerra. La sua storia, in ordine cronologico, si conclude però con il DLC L'assedio di Parigi, e non sappiamo cosa accade in seguito alla risoluzione del conflitto francese. Non resta quindi che aspettare e sperare che Ubisoft chiarisca in futuro una volta per tutte il fato dello Jarl Eivor.

Ma rimanendo in tema della storica epopea narrante la guerra tra Templari e Assassini, che cosa significa esattamente nulla è reale tutto è lecito in Assassin's Creed?