Assassin's Creed Valhalla: come personalizzare corvo e cavallo

Durante l’avventura di Eivor alla scoperta dei regni d’Inghilterra sbloccherete la possibilità di modificare e personalizzare esteticamente non solo il protagonista di Assassin’s Creed Valhalla, ma anche dei suoi compagni animali, ovvero il cavallo e il corvo.

Le personalizzazioni di quest’ultimi diventeranno disponibili solamente dopo che avrete costruito i relativi edifici all’interno del vostro insediamento: in particolare, vi sarà richiesto di creare una Stalla e Voliera, un edificio disponibile fin dal primo livello dell’insediamento e che vi raccomandiamo di inserire subito nella lista delle vostre principali priorità, poiché permette non solo di sbloccare personalizzazioni estetiche ma anche miglioramenti veri e propri per la cavalcatura di Eivor e il suo corvo.

Costruire una Stalla e Voliera avrà un costo iniziale di circa 600 razioni e 40 materie prime, che dovrete procurarvi attraverso razzie e incursioni negli accampamenti e insediamenti nemici. Una volta costruito l’edificio principale potrete poi spendere argento per acquistare personalizzazioni estetiche e nuove abilità sia per il vostro cavallo che per il corvo: in generale, le opzioni per la cavalcatura costeranno circa la metà di quelle per il corvo, ma la maggior parte di tutte le abilità che potrete acquistare valgono decisamente la spesa.

Nel caso in cui preferiate non spendere i vostri preziosi materiali per costruire l’edificio della Stalla e Voliera all’interno del vostro insediamento, tuttavia, potrete comunque effettuare le operazioni descritte in precedenza. Per farlo vi basterà cercare una stalla qualsiasi tra quelle sparse per il mondo di gioco, ed usufruire dei servizi di essa senza costi aggiuntivi. Questa decisione, però, potrebbe risultare molto scomoda alla lunga, quando per ogni potenziamento sarete costretti a coprire lunghe distanze a piedi o a cavallo, mentre avere una Stalla e Voliera disponibile all’interno del vostro insediamento vi permetterà di sfruttare il viaggio rapido.



Inoltre, costruire i giusti edifici all'interno dell'insediamento vi garantirà anche la possibilità di concentrare in un unico luogo tutte le strutture di servizio utili a personalizzare e migliorare Eivor, come la possibilità di potenziare armi e armature grazie al fabbro.