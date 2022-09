Assassin's Creed Valhalla: come sbloccare il Bundle dell'Elfo Alto gratis

Continua la partnership tra Ubisoft ed Amazon Prime Gaming per la pubblicazione di contenuti esclusivi per Assassin's Creed Valhalla. Dopo aver assistito all'arrivo del Bundle di Carlo Magno, ecco che arriva il Pacchetto dell'Elfo Alto, contenente armi e oggetti per la personalizzazione da usare nel gioco di ruolo.

Il bundle in questione, disponibile per chiunque abbia un account Amazon Prime Gaming (servizio conosciuto anche con il nome Twitch Prime), contiene i seguenti oggetti:

Pacchetto Insediamento dell'elfo alto (include un albero e quattro decorazioni piccole)

Arco "Dono di Sol"

Scudo "Foglia di Yggdrasil"

Per procedere con il riscatto del pacchetto occorre visitare la pagina ufficiale della promozione con un account Twitch al quale è stato collegato un profilo Amazon Prime. Una volta completato questo passaggio, basta cliccare sul tasto azzurro con su scritto "Riscatta": se avete già ottenuto DLC Ubisoft in passato, i contenuti verranno immediatamente inviati al vostro account, in alternativa verrete indirizzati al sito dell'azienda francese per effettuare l'accesso al vostro profilo. Assicuratevi come sempre che tutte le vostre piattaforme (PlayStation, Xbox, PC e Stadia) siano collegate al medesimo account Ubiconnect, così da ottenere gli oggetti ovunque.

In attesa del prossimo bundle, vi ricordiamo che sta per arrivare il DLC The Last Chapter di Assassin's Creed Valhalla, che metterà fine al supporto post-lancio del titolo Ubisoft.