Assassin's Creed Valhalla: come sbloccare gratis la skin di Altair

State giocando la storia principale di Assassin's Creed Valhalla oppure una delle sue tante espansioni? Sappiate allora che Ubisoft ha appena dato il via ad una promozione grazie alla quale tutti i giocatori possono ottenere in maniera completamente gratuita la skin ispirata ad Altair, l'assassino protagonista del primo capitolo della serie.

Per poter riscattare l'oggetto promozionale non dovete fare altro che accedere alla pagina dedicata alle ricompense del gioco su Ubisoft Connect, selezionare la scheda relativa al "Completo di Altair - Legacy" e cliccare sul tasto "Ottienilo gratis". In alternativa potete accedere alla schermata delle ricompense direttamente tramite i menu di gioco, tra i quali vi è anche la sezione dedicata ai DLC che gli utenti possono riscattare gratuitamente o spendendo le monete d'oro accumulate tramite il completamento di specifici obiettivi.

Per poter indossare l'esclusivo abito ispirato al personaggio del primo Assassin's Creed, disponibile sia per la versione femminile che per quella maschile di Eivor, non dovete fare altro che avviare il gioco dopo aver effettuato il riscatto dell'oggetto sul sito ufficiale o in gioco e aprire l'inventario, dove troverete anche la skin.

Ecco di seguito il link alla pagina per poter riscattare tutte le ricompense gratuite del titolo Ubisoft, incluso il nuovo completo:

Va precisato che le ricompense sono legate all'account e non alla piattaforma: ciò implica che riscattando la skin o qualsiasi altra ricompensa su Ubisoft Connect, queste possono poi essere utilizzate su tutte le piattaforme associate all'account senza alcuna limitazione. Proprio per questa ragione sarebbe preferibile assicurarsi che tutti i dispositivi (Google Stadia, Xbox, PlayStation e PC) siano collegati allo stesso profilo Ubisoft, così da poter anche usufruire del cross-save nei titoliche supportano tale funzionalità.

Sapevate che Assassin's Creed Valhalla supporta ora il DualSense di PS5 anche su PC?