Assassin's Creed Valhalla: come sbloccare la skin gratis del giovane Ezio Auditore

È tempo di regali anche in Assassin's Creed Valhalla, visto che il team di sviluppo del popolarissimo action RPG a mondo aperto ha deciso di pubblicare un contenuto estetico gratis che farà la gioia di tutti i vecchi appassionati della serie.

Il dono in questione corrisponde ad un costume che consente ad Eivor di indossare i panni di Ezio Auditore da Firenze nella sua versione originale, ovvero quella vista nel secondo capitolo di Assassin's Creed. Per ottenere questo speciale costume non occorre fare nulla di particolare, dal momento che non si tratta della ricompensa di una sfida. Una volta avviato Assassin's Creed Valhalla su una qualsiasi piattaforma (assicuratevi prima di aver aggiornato il gioco Ubisoft all'ultima versione), visitate il negozio di gioco e poi recatevi nella sezione relativa ai Pacchetti Esclusivi. Scorrete quindi fra i vari prodotti in vendita fino a trovare il banner intitolato "Completo del giovane Ezio - Legacy": a questo punto, premete il tasto utile per l'acquisto (X su Xbox, Quadrato su PlayStation), così da essere riportati alla pagina di Ubisoft Connect in cui completare la transazione dal costo nullo.

Visitando la schermata delle ricompense potete anche riscattare altri oggetti gratuiti e, nel caso in cui foste in possesso di qualche moneta ottenuta tramite il completamento degli obiettivi, potreste pensare di acquistare una skin per le cavalcature o un'arma esclusiva. In mezzo a questi bundle gratuiti ve ne sono anche alcuni che includono tatuaggi e oggetti per la personalizzazione dell'insediamento.

Va precisato che il completo in questione per Assassin's Creed Valhalla non è lo stesso che si può riscattare già da qualche tempo tramite la sezione delle ricompense di Ubisoft Connect. L'altro abito a tema Assassin's Creed è il completo di Ezio Auditore da Firenze visto in Brotherhood, il primo spin-off del secondo capitolo in cui l'assassino ha raggiunto i più alti ranghi della setta.

