Assassin's Creed Valhalla: come sbloccare la skin gratis del pirata Edward Kenway

In attesa di poter ottenere i Twitch Drops gratis di Assassin's Creed Valhalla durante l'Ubisoft Forward, l'azienda francese ha deciso di fare un gradito regalo a tema Assassin's Creed Black Flag a tutti i possessori dell'ultimo capitolo della serie, di cui conosceremo molto presto il futuro.

Ubisoft ha infatti deciso di regalare a chiunque possieda una copia del gioco (o abbia accesso al titolo grazie ad un abbonamento, come Ubisoft+ o PlayStation Plus Extra) il costume di Edward Kenway, il pirata-assassino protagonista del quarto capitolo della popolare serie. Il metodo attraverso il quale i giocatori possono accaparrarsi questa esclusiva ricompensa è molto semplice, dal momento che la skin di Assassin's Creed 4 Black Flag è stata aggiunta alle già numerose skin e armi bonus che si possono riscattare nell'Ubisoft Club. A meno che non vogliate completare il riscatto direttamente dal gioco, visitando il menu delle ricompense nella schermata iniziale del gioco, sappiate che è possibile aggiungere la skin al vostro account anche tramite il portale di Ubisoft. Per farlo, occorre visitare il sito ufficiale di Ubisoft Connect, effettuare l'accesso con il vostro account e recarvi nella sezione "Ricompense". A questo punto, selezionate il "Completo di Edward Kenway - Legacy" e poi cliccate sul tasto di colore blu con su scritto "Ottienilo gratis".

Affinché i DLC raggiungano la vostra piattaforma (PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia o Amazon Luna) è fondamentale che l'account Ubisoft Connect sia stato correttamente collegato agli account dei vostri dispositivi. Una volta completato il riscatto avviate il gioco per trovare il costume nell'inventario.

