Assassin's Creed Valhalla: come stordire i nemici ed eliminarli velocemente

Il combattimento, ovviamente, è parte essenziale del nuovo capitolo di Assassin's Creed ambientato durante l'epoca vichinga. Incredibilmente vario e realistico, migliora le caratteristiche del predecessore invitandoci a sperimentare le tante mosse disponibili.

L'attacco stordimento è una di queste, molto importante soprattutto in alcune situazioni. Vediamo insieme come e quando usarlo.

Come stordire il nemico

Per stordire il vostro avversario dovrete colpirlo insistentemente con gli attacchi pesanti. Premete R2 (PlayStation 4/PS5) o RT (Xbox/Xbox Series X) per effettuare un attacco pesante; ogni colpo a segno aumenterà il grado di stordimento del nemico, finché quest'ultimo non sarà definitivamente inabile. In questa condizione non potrà né attaccare né difendere per qualche secondo, rimanendo vulnerabile a un eventuale Attacco Stordimento, mossa particolarmente efficace che si esegue premendo R3/RS (analogico destro) quando il nemico che state fronteggiando è stordito.

Quando stordire l'avversario

Ovviamente, l'utilizzo degli attacchi stordimento dipende molto dalla situazione in cui vi trovate. È una buona tattica nel caso in cui stiate affrontando un nemico singolo, perché vi permette di sbarazzarvene velocemente e subendo pochi danni (durante la serie di attacchi pesanti difficilmente avrà tempo e voglia di rispondere). Se invece vi trovate nel bel mezzo di una mischia, circondato da nemici, dovrete essere più selettivi. Concentrarvi troppo sullo stordimento di un singolo avversario potrebbe farvi perdere tempo prezioso o lasciarvi vulnerabili agli attacchi dei suoi compagni; a volte concluderete che è meglio combattere tutti normalmente.

Valutate se vale la pena ignorare la massa per eliminare velocemente un ostile più pericoloso degli altri e ricordatevi di inanellare gli attacchi pesanti e finire la serie premendo l'analogico destro al momento giusto. In Valhalla la difesa è importante quanto l'attacco: consultate la nostra guida all'uso dello scudo in Assassin's Creed Valhalla per essere sempre preparati ad affrontare qualsiasi situazione.