Assassin's Creed Valhalla: la community si interroga sulle microtransazioni

Sui social e su forum come Reddit sta montando la protesta di chi, guardando alle microtransazioni di Assassin's Creed Valhalla, ritiene che queste ultime stiano piagando l'esperienza ludica del kolossal Ubisoft al punto tale da pregiudicarne il futuro rappresentato dai contenuti promessi nel supporto post-lancio.

Il pomo della discordia sembra essere rappresentato dagli ultimi elementi introdotti dagli sviluppatori nel Negozio interno per le microtransazioni di Assassin's Creed Valhalla, a giudicare dai circa 5.300 apprezzamenti ricevuti e dalla mole di commenti pervenuti al post pubblicato dal redditor Zuazzer.

Nel messaggio, l'utente del popolare forum si chiede infatti se non sia giunto il momento, per Ubisoft, di rimodulare la propria strategia di supporto post-lancio per AC Valhalla partendo proprio dalla riduzione dei contenuti premium da acquistare all'interno del Negozio. Il redditor riassume la situazione spiegando come "al momento, oltre la metà delle armature disponibili nel gioco sono esclusive rivolte solo alle persone disposte a spendere soldi per microtransazioni estremamente costose. Noi altri giocatori, anche quelli di noi che hanno speso più di cento dollari per l'edizione da collezione, abbiamo ricevuto pochissimi contenuti e aggiunte in questi ultimi mesi".

L'intervento del redditor ha generato un'accesa discussione tra i giocatori e spinto diversi creatori di contenuti, come il popolare youtuber Fizhy, a riprendere il messaggio condiviso da Zuazzer per spronare Ubisoft a orientare il supporto post-lancio di Assassin's Creed Valhalla sui contenuti ludici tra espansioni, aggiornamenti gratuiti e patch di ottimizzazione. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Per saperne di più sulle novità in arrivo nella dimensione vichinga del GDR Ubisoft, qui trovate il nostro speciale sui DLC di Assassin's Creed Valhalla tra Celti e Parigi.