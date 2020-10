Assassin's Creed Valhalla senza confini, da Asgard all'America: tutti i dettagli in video!

È ormai prossimo il momento del debutto dell'epopea vichinga di casa Ubisoft. Con l'ingresso di Assassin's Creed: Valhalla in fase Gold, mancano infatti ormai solo poche settimane al momento in cui i giocatori potranno vestire i panni di Eivor.

Come già noto, l'avventura norrena condurrà il protagonista tra le lande dell'Inghilterra del IX secolo, approdo della propria comunità partita dalle coste norvegesi. Il territorio inglese, suddiviso in quattro grandi macro regioni, non sarà tuttavia l'unica destinazione di Eivor. L'alter ego del giocatore, disponibile sia in versione maschile sia in versione femminile, potrà infatti raggiungere anche lidi ben più lontani.

Gli sviluppatori hanno infatti confermato che Assassin's Creed: Valhalla includerà anche Asgard e Jotunheim, regni ultraterreni parte della mitologia norrena. Ma non solo: i nostri Vichinghi potranno infatti dirigere le proprie imbarcazioni molto più a Ovest dell'Inghilterra, per raggiungere l'America Settentrionale. Un'interessante aggiunta, che peraltro rispecchia parte del percorso di espansione dei Vichinghi, abili guerrieri, viaggiatori e navigatori. In particolare, in Assassin's Creed: Valhalla sarà possibile raggiungere l'odierna Penisola di Terranova.



Per presentarvi tutti i nuovi dettagli disponibili su quelle che saranno le destinazioni disponibili in-game, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video dedicato. Lo trovate, come da tradizione, in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!