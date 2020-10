Assassin's Creed Valhalla su console: svelato il peso dell'avventura vichinga

Ad accompagnare il salto generazionale dell'universo console, troviamo una delle IP Ubisoft più note al grande pubblico, con la Confraternita degli Assassini pronta a farsi strada tra le maglie del IX secolo.

Assassin's Creed: Valhalla, come ormai noto, farà infatti da apripista al parco titoli di PlayStation 5 e Xbox Series X / Xbox Series S, senza per questo tralasciare la pubblicazione su PlayStation 4, Xbox One e PC. In quanto titolo cross-gen, può risultare particolarmente interessante dare uno sguardo a quelle che saranno le dimensioni della versione definitiva del gioco.

Un'indicazione in merito giunge direttamente dalle pagine del Microsoft Store: nella scheda dedicata ad Assassin's Creed Valhalla si riporta infatti di un peso pari a circa 50 GB. Un dato che appare in linea con quanto osservato per altre produzioni in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Per fare alcuni esempi, Cyberpunk 2077 si attesta sui 70 GB circa, mentre il remake di Demon's Souls per PS5 e Watch Dogs: Legion propongono entrambi circa 65 GB.



Di recente un nuovo story trailer di Assassin's Creed: Valhalla ha preparato il pubblico alle atmosfere vichinghe che lo attendono nell'open world. Sul fronte delle caratteristiche di gameplay, potete invece fare riferimento al provato di Assassin's Creed: Valhalla curato dal nostro Francesco Fosssetti.