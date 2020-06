Assassin's Creed Valhalla: il cosplay ufficiale di Eivor avrà il volto di Maul

Non pago dell'eco mediatica ottenuta con le sue realistiche interpretazioni degli eroi di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, lo stuntman professionista conosciuto nell'ambiente come Maul presterà il suo volto al personaggio di Eivor nel cosplay ufficiale di Assassin's Creed Valhalla.

Il modello e stuntman tedesco ha festeggiato il suo nuovo impegno a tema videoludico spiegando sul suo profilo Instagram che "in collaborazione con Ubisoft, darò vita al personaggio principale di Valhalla, il nuovo capitolo di Assassin's Creed. E non è tutto: anche la mia ragazza interpreterà Eivor insieme a me! Anche se per dedicarmi a questo progetto devo congelare temporaneamente tutti i lavori a cui ero impegnato fino ad oggi, non esprimere la mia felicità nel sapere di dover interpretare il Vichingo più famoso di quest'anno!".

Lo stuntman professionista riferisce poi di aver ammirato il gameplay di Assassin's Creed Valhalla e di esserne rimasto particolarmente colpito: "Il gioco ha un aspetto magnifico e sono felice di poter far parte della promozione di AC Valhalla. Ovviamente terrò degli streaming sui progressi del cosplay e mostrerò un sacco di video. Non vedo l'ora di mostrarmi a voi con quegli spettacolari capelli vichinghi... e magari anche con un tatuaggio?".

Il materiale promozionale che ci accompagnerà fino all'uscita di Assassin's Creed Valhalla, prevista per fine anno su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X, avrà perciò il volto di Maul e della sua ragazza nella duplice versione maschile e femminile di Eivor. Nel frattempo, vi riproponiamo il netrunner V di Cyberpunk 2077 nel cosplay di Maul. Qui, invece, trovate un approfondimento sulla caratterizzazione di Eivor in AC Valhalla.