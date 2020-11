Assassin's Creed Valhalla: la cover conferma il supporto Impulse Trigger su Xbox Series X

Idle Sloth ha pubblicato su Twitter alcune foto della custodia di Assassin's Creed Valhalla per Xbox One e Xbox Series X, mostrando nel dettaglio anche il retro della copertina con la lista delle ottimizzazioni per la console next-gen Microsoft.

La lista delle caratteristiche "Ottimizzate per Xbox Series X" include Smart Delivery, supporto 4K Ultra HD, compatibilità HDR10 e supporto per gli Impulse Trigger, opzione legata alla vibrazione dei grilletti, la quale dovrebbe risultare più realistica grazie al movimento indipendente dei motori.

Assassin's Creed Valhalla è stato presentato sin dal maggio scorso (mese di reveal del gioco) come uno dei giochi di lancio di Xbox Series X, da qui la volontà da parte di Ubisoft di sfruttare al massimo le potenzialità della console. Il nuovo capitolo della serie uscirà il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X e Xbox Series S e arriverà il 19 novembre in Europa anche su PS5.

A quanto sembra, la versione PS5 di AC Valhalla non girerà in 4K nativi al contrario della versione Xbox Series X che dovrebbe invece gestire tale risoluzione nativa stando alle prime analisi tecniche, anche se Ubisoft non ha ancora fatto chiarezza a riguardo.