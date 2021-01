Assassin's Creed Valhalla e customizzazione: in arrivo una delle funzioni più richieste

Interpellati da un giocatore di Assassin's Creed Valhalla sulle novità in arrivo nel 2021, i curatori dei canali di supporto ufficiali di Ubisoft hanno confermato lo sviluppo di un'importante opzione di customizzazione per gli emuli del vichingo Eivor.

Il redditor BEmuddle ha infatti chiesto al supporto di Ubisoft un chiarimento alle anticipazioni dell'azienda francese sui contenuti inediti che caratterizzeranno il supporto post-lancio di AC Valhalla per tutto il 2021. L'utente dell'ultimo capitolo di Assassin's Creed ha voluto citare in maniera esplicita il sistema delle Trasmogrificazioni, ossia della funzione che consente ai giocatori di cambiare l'aspetto estetico del proprio alter-ego mantenendo però le statistiche e le abilità di altri capi di vestiario equipaggiati.

Ebbene, i rappresentanti del colosso transalpino hanno risposto all'appassionato di Asassin's Creed Valhalla specificando che "è vero, negli articoli a cui ti riferisci abbiamo discusso del fatto che i giocatori sarebbero stati in grado di cambiare l'aspetto di tutte le armature e delle armi ottenute ma senza perderne le statistiche di gameplay. Possiamo confermarti che questa funzione sarà introdotta in Valhalla, tuttavia non siamo ancora in grado di annunciare le esatte tempistiche di lancio per questa funzione".

La prima "occasione utile" per l'introduzione di questa importante funzionalità potrebbe essere quella del corposo update di febbraio di AC Valhalla, con l'arrivo delle Razzie Fluviali, dei ranghi per i vichinghi di Jomsborg e, appunto, delle "nuove abilità e ricompense aggiuntive" promesse da Ubisoft ma non ancora svelate.