Assassin's Creed Valhalla: data d'uscita per la modalità roguelite gratis Forgotten Saga

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'avvistamento di un grosso aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla sui database PlayStation e, questa sera, il mistero è stato svelato. Pare infatti che l'update in questione sia corposo a causa della presenza della modalità Forgotten Saga, la cui data d'uscita è stata ufficializzata da Ubisoft.

Uno dei tanti canali YouTube ufficiali di Ubisoft ha infatti accolto un nuovo video dedicato alle meccaniche centrali di questa modalità roguelite e, tra i commenti, gli stessi sviluppatori hanno confermato il debutto dell'aggiornamento a breve: l'uscita di Forgotten Saga è fissato al prossimo martedì 2 agosto 2022 su tutte le piattaforme supportate (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Stadia) e il download sarà completamente gratuito per chi possiede una copia di Assassin's Creed Valhalla. Ovviamente anche gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium potranno usufruire di questa espansione, dal momento che l'ultimo capitolo della serie Ubisoft è incluso nel catalogo del servizio.

Prima di lasciarvi al trailer di Forgotten Saga, vi ricordiamo che l'Update 1.5.3 di Assassin's Creed Valhalla è arrivato qualche giorno fa con il Bundle Bifrost gratis e tante altre migliorie.