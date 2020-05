Assassin's Creed Valhalla: data d'uscita svelata da Amazon?

Sebbene Ubisoft non abbia ancora annunciato in maniera ufficiale la data d'uscita di Assassin's Creed Valhalla, questa potrebbe essere stata inavvertitamente svelata dalla pagina ufficiale del gioco su Amazon Italia.

Tutte le edizioni del gioco disponibili al preorder sul celebre portale di e-commerce riportano infatti come data d'uscita placeholder del 31 dicembre 2020 tranne una: la Gold Edition del gioco (ovvero quella che include gioco e Season Pass) in versione Xbox One ha come data d'uscita il prossimo 15 ottobre 2020. Questa piccola differenza rispetto a tutte le altre versioni in preorder è molto strana e non è da escludere che, forse per un banale errore, qualcuno possa aver inserito nel database la reale data d'arrivo del gioco nei negozi e non quella provvisoria. Dal momento che la quasi totalità dei precedenti episodi della serie Ubisoft è arrivata sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo nel corso del mese di ottobre, è molto probabile che si tratti della reale data d'uscita di Assassin's Creed Valhalla.

In attesa che l'azienda francese confermi o smentisca questa informazione, vi invitiamo a leggere le ultime novità sugli insiediamenti di Assassin's Creed Valhalla. Pare inoltre che il reveal di AC Valhalla sia stato un successo.