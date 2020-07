Assassin's Creed Valhalla: la data d'uscita trapela dai social Ubisoft!

Stando a quanto riferito (e testimoniato con un video) dallo streamer J0nathan, sui profili social ufficiali di Ubisoft sembrerebbe essere apparso per pochi istanti un messaggio promozionale di Assassin's Creed Valhalla comprensivo della data di uscita.

La fonte citata dal creatore di contenuti è il profilo Instagram italiano di Assassin's Creed. Il breve filmato ripreso dallo youtuber, e prontamente condiviso su Twitter, mostra degli spezzoni di gameplay di AC Valhalla su di una non meglio specificata console Xbox (supponiamo Xbox Series X) e una schermata che invita gli appassionati della serie a prenotare il gioco in vista della sua commercializzazione per fine anno.

Il leak del messaggio condiviso sui social da Ubisoft fissa per il 17 novembre 2020 la data di lancio di Assassin's Creed Valhalla nella sua versione Xbox One, e quindi anche su PC, PlayStation 4, Google Stadia. Già ad aprile, il portale di Amazon Germania aveva fissato per il 17 novembre la data d'uscita del romanzo di Assassin's Creed Ragnarok, il nome provvisorio dell'ultimo capitolo dell'epopea a mondo aperto degli Assassini di Ubisoft.



A ogni modo, non sappiamo se la data indicata si riferisce anche alla versione nextgen per Xbox Series X di AC Valhalla, ma dubitiamo che tale informazione possa essere condivisa da Ubisoft (e non da Microsoft), magari nel corso dell'evento Ubisoft Forward del 12 luglio.

Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte del colosso videoludico transalpino, in calce alla notizia potete ammirare il messaggio ripreso da J0nathan dalle pagine del profilo Instagram di Assassin's Creed in lingua italiana con il leak della data di lancio del prossimo capitolo ad ambientazione vichinga della serie.