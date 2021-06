Assassin's Creed Valhalla, dettagli sul suo futuro all'E3 2021: Assedio di Parigi?

Non solo annunci e attesi ritorni, all'Ubisoft Forward di sabato 12 giugno ci sarà spazio anche per delle informazioni sui giochi già disponibili sul mercato, uno su tutti Assassin's Creed Valhalla, che nonostante la sua natura single player non ha ancora visto esaurire il suo percorso post-lancio.

La casa francese ha fatto sapere che durante lo show digitale ci sarà spazio anche per delle novità sul futuro di Assassin's Creed Valhalla. Cosa possiamo aspettarci? Tanto per cominciare, delle informazioni sulla patch 1.2.2, annunciata lo scorso mese con una finestra di lancio collocata in un generico giugno 2021. Stando a quanto dichiarato, questo nuovo aggiornamento risolverà un'altra schiera di bug che funestano la progressione nella campagna principale e nel primo DLC del gioco, L'Ira dei Druidi.

In aggiunta a ciò, ci aspettiamo dei dettagli sulla seconda espansione di Assassin's Creed Valhalla, intitolata L'Assedio di Parigi. Secondo un recentissimo leak, questa nuova avventura seguirà le gesta di Eivor otto anni dopo la conclusione della storia principale, impegnato assieme ai suoi compagni vichinghi nell'assedio della capitale del Regno di Francia governato da Carlo il Grosso, pronipote di Carlo Magno.

L'Ubisoft Forward all'E3 2021 prenderà il via alle ore 21:00 di sabato 12 giugno.