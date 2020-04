Assassin's Creed Valhalla: tutti i dettagli su Gold, Ultimate e Collector's Edition

In contemporanea con la pubblicazione del primo trailer in italiano di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ha anche dato il via ai preordini del gioco, la cui uscita è prevista a fine 2020 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia e PC (in esclusiva su Epic Store e Uplay).

Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile in quattro differenti edizioni, al momento pre-ordinabili su Ubisoft Store nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC:

Standard Edition (da 59,99 euro): include il gioco base;

(da 59,99 euro): include il gioco base; Gold Edition (99,99 euro): include il gioco base e il Season Pass;

(99,99 euro): include il gioco base e il Season Pass; Ultimate Edition (da 109,99 euro): include il gioco base, il Season Pass e l’Ultimate Pack con accesso ai pacchetti Dotazione del Berserker, Insediamento del Berserker, Nave lunga del Berserker e un set di rune;

(da 109,99 euro): include il gioco base, il Season Pass e l’Ultimate Pack con accesso ai pacchetti Dotazione del Berserker, Insediamento del Berserker, Nave lunga del Berserker e un set di rune; Collector’s Edition (199,99 euro): include il gioco base, il Season Pass, l’Ultimate Pack, la replica di Eivor e della sua Drakkar alta 30 centimetri, la custodia Steelbook personalizzata con artwork esclusivo, il certificato di autenticità numerato, la statuetta vichinga di Eivor con il suo corvo e l’ascia danese alta 5 centimetri, un set di litografie uniche e una selezione di brani tratti dalla colonna sonora di Assassin’s Creed Valhalla, il tutto racchiuso in una confezione da collezione. Questa edizione è disponibile esclusivamente su Ubisoft Store.

Coloro che decideranno di preordinare Assassin’s Creed Valhalla riceveranno comela missione aggiuntiva La Via del Berserker. Ubisoft ha inoltre annunciato alcuni speciali, tra cui la statuetta di Eivor Morso di Lupo e la replica della sua lama celata , e il il, disponibile per il preordine presso i principali rivenditori.