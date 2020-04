Assassin's Creed Valhalla: il disegno di BossLogic in un video time lapse

Il 29 aprile Ubisoft ha annunciato Assassin's Creed Valhalla con una strategia comunicativa molto particolare che ha visto l'acclamato artista BossLogic iniziare a lavorare in diretta al disegno dell'artwork principale, completato poi dopo ben otto ore.

In questo lasso di tempo BossLogic ha disegnato non solo il fondale ma ha anche dato corpo al protagonista del gioco (il cui nome è ancora ignoto, nel momento in cui scriviamo) aggiungendo nel corso delle ore molti particolari e arrivando a completare la figura solo alla fine, svelando parte del volto e il simbolo della Confraternita degli Assassini, nascosto inizialmente sull'ascia.

Potete vedere l'intero lavoro di BossLogic condensato in un video della durata di poco superiore ai tre minuti, un vero spettacolo per gli occhi, l'anima e la mente. Dopo questo primo reveal, oggi pomeriggio alle 17:00 (ora italiana) Ubisoft pubblicherà il primo trailer di Assassin's Creed Valhalla, seguiteci su Twitch perchè lo commenteremo in diretta rispondendo anche ai vostri dubbi, cercando di scoprirne di più sulla trama e su altri aspetti del progetto.

Assassin's Creed Valhalla è ancora privo di una finestra di lancio e anche le piattaforme di destinazione non sono state annunciate, probabilmente ne sapremo di più questo pomeriggio quando il primo video di presentazione farà il suo debutto.