Assassin's Creed Valhalla: ecco a che ora sarà disponibile L'Ira dei Druidi

Il DLC L'Ira dei Druidi di Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile a partire da domani, giovedì 13 maggio. Per l'occasione tramite Twitter Ubisoft ha rivelato con esattezza a che ora sarà disponibile per il download su ogni territorio il nuovo contenuto che arricchirà la già imponente avventura di Eivor.

Soffermandoci sugli orari fissati per l'Europa emerge che il DLC farà il suo debutto su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia a partire dalla mezzanotte e un minuto ora locale. Per quanto riguarda l'Epic Games Store, gli acquirenti del Season Pass lo potranno giocare sempre dalla mezzanotte, mentre per chi invece opterà per la versione standalone dovrà aspettare fino alle 3 del pomeriggio del 13 maggio. Discorso analogo anche per gli utenti di Ubisoft Connect, con una differenza: l'edizione standalone sarà pronta già per le 9 del mattino, senza dover aspettare il pomeriggio.

Tutto è pronto, dunque, per immergersi nelle terre irlandesi che fanno da scenario a questa nuova avventura ambientata nel contesto narrativo di Valhalla. A tal proposito, abbiamo realizzato la recensione di Assassin's Creed Valhalla L'Ira dei Druidi, pertanto correte a leggerla per avere un quadro chiaro delle qualità di questo contenuto aggiuntivo. Avete letto che nel nuovo DLC di Assassin's Creed Valhalla ci sarebbe un mostro ispirato a The Witcher?