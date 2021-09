Assassin's Creed Valhalla: il DLC gratis Discovery Tour Viking Age ha una data di lancio

Ubisoft ha appena annunciato che Discovery Tour: Viking Age, nuova espansione gratis per Assassin's Creed Valhalla, verrà lanciata su tPS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia, Luna e PC il 19 ottobre 2021, una data perfettamente in linea con le promesse fatte nei mesi addietro.

Sulla falsariga dei Discovery Tour che l'hanno preceduto (Antico Egitto e Antica Grecia), Viking Age è un’esperienza educativa che permetterà di esplorare e interagire con la storia e la cultura del mondo dell’Epoca Vichinga, che ebbe luogo nella Norvegia e nell’Inghilterra del nono secolo. Stavolta, tuttavia, il team di sviluppo di Ubisoft Montreal ha cambiato la formula per rendere l’esperienza ancora più divertente ed educativa. Discovery Tour: Viking Age mette la narrazione e lo storytelling al centro dell’esperienza, permettendo ai giocatori di entrare nei panni di personaggi vichinghi e anglosassoni del tempo vivendo le loro memorabili avventure, interagendo con il mondo circostante e i suoi abitanti alla scoperta di informazioni e aneddoti dell’epoca.

Per creare il Discovery Tour: Viking Age, Ubisoft si è avvalsa della collaborazione di esperti e storici, oltre che di numerosi musei partner che hanno contribuito con le loro immagini dei manufatti reali. Tra i tanti, citiamo l'Hampshire Cultural Trust (il partner principale), la British Library, la Grand Palais photo agency, lo York Archaeological Trust, il Museo Nazionale della Danimarca e il Preston Park Museum & Ground.

L'espansione Discovery Tour: Viking Age, gratuita per tutti i possessori di Assassin's Creed Valhalla, potrà anche essere acquistata in formato stand-alone su PC (via Ubisoft Connect ed Epic Games Store) al prezzo di 19,99 euro.