Assassin's Creed Valhalla: più punti esperienza con le nuove microtransazioni

Come vi abbiamo già riferito nelle scorse ore, Asssassin's Creed Valhalla, l'ultima incarnazione della celeberrima serie action-adventure ruolistica di Ubisoft, si è aggiornato alla sua versione 1.1.0.

L'ultima patch distribuita dalla software house d'Oltralpe ha contribuito a risolvere bug e problemi tecnici minori, ad abilitare il supporto al controller Dualsense di PS5, ed anche ad introdurre tutta una serie di interessanti contenuti inediti, primo fra tutti il festival di Yule, un evento a tempo limitato che consentirà al nostro Eivor di partecipare a svariate attività a tema invernale.

Come apprendiamo dalle pagine di GameInformer.com, sembra che Ubisoft abbia apportato anche delle modifiche allo store in-game del suo titolo. Assenti nell'immediato periodo di lancio, le microtransazioni utili ad incrementare permanentemente i punti esperienza sono ora apparse fra le opzioni di acquisto. Più precisamente, i giocatori potranno avvalersi di un XP Booster per 1000 crediti Helix (equivalenti a 10€) ed ottenere il 50% in più dei punti esperienza per tutta la durata dell'avventura. Al costo di 1500 crediti Helix (15€) è disponibile anche un pacchetto contenente il sopracitato XP Booster assieme ad un ingente quantitativo di denaro da spendere in-game.

Con una dichiarazione ufficiale, Ubisoft ha specificato che un'opzione simile è stata introdotta per facilitare la vita a quei giocatori con poco tempo da spendere nel mondo di Valhalla, ma ugualmente desiderosi di godere al massimo dell'esperienza di gioco e di ottenere i propri equipaggiamenti preferiti. Non siamo di certo nuovi ad una mossa simile da parte della compagnia francese: l'XP Booster ha già fatto la sua comparsa in Assassin's Creed Odyssey, non senza scatenare qualche polemica tra la community dei giocatori.

Assassin's Creed Valhalla è disponibile ora su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e Google Stadia.