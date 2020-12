Assassin's Creed Valhalla: il nuovo update supporta segretamente il DualSense di PS5 - Aggiornata

Premuratisi di reintrodurre il Viaggio Rapido in Assassin's Creed Valhalla, gli sviluppatori di Ubisoft aggiornano il loro kolossal vichingo alla versione 1.1.0 per dare inizio al Festival di Yule e introdurre tantissimi correttivi e miglioramenti.

L'update che porterà il titolo alla versione 1.1.0 sarà disponibile dalle ore 13:00 italiane di domani, martedì 15 dicembre, tramite il download di una patch dal peso che varierà in base alla propria piattaforma d'elezione: su sistemi PlayStation (e quindi su PS4 e PS5) l'aggiornamento richiederà il download di circa 2,4 GB di dati, che diventano però 5,6 GB su PC, 5,7 GB su Xbox One e 6,3 GB su Xbox Series X/S.

Come illustrato dalle note della patch 1.1.0, il maggiore update dicembrino di Assassin's Creed Valhalla lancia ufficialmente il Festival di Yule, un evento a tempo limitato che consente ad Eivor e alla sua comunità di partecipare ad attività a tema invernale, ciascuna con una ricompensa da ottenere per il proprio alter-ego. Con l'ultimo aggiornamento viene inoltre ampliata la rosa di opzioni a disposizione degli appassionati per customizzare ed espandere il proprio insediamento in AC Valhalla. Non manca poi la consueta infornata di correttivi con interventi per bilanciare l'esperienza di gioco, chiudere le falle segnalate dai giocatori e risolvere i bug più fastidiosi per la progressione della storia principale o delle missioni secondarie.

In calce alla notizia trovate il link al sito uffiale di Ubisoft con la lista completa delle novità e dei correttivi apportati dalla patch 1.1.0. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla.



Aggiornamento - Secondo quanto riportato da WCCFTech l'update 1.10 aggiunge anche il supporto per il DualSense su PlayStation 5 con l'aggiunta di uno speciale effetto per i trigger adattivi durante l'uso dell'arco e un nuovo effetto per il feedback aptico in combattimento. Queste novità non risultano però nel changelog ufficiale diffuso da UbiSoft.