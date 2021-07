Assassin's Creed Valhalla: c'è un pizzico di PS5 nel nuovo update PC

Con l'aggiornamento del 5 luglio di Assassin's Creed Valhalla, gli sviluppatori di Ubisoft aggiungono "un pizzico di PlayStation 5" nella versione PC del kolossal action GDR a mondo aperto.

Come segnalato dai giornalisti di VideoGamesChronicle, l'update in questione integra nella versione PC dell'avventura vichinga di Ubisoft una delle caratteristiche più importanti di PS5 e della visione nextgen di Sony, ossia il supporto ad alcune delle funzionalità evolute del DualSense.

Una volta installato l'aggiornamento, i possessori di PS5 (o chi ha deciso di acquistare solo il DualSense per giocare su PC) può sfruttare i trigger adattivi del controller di ultima generazione di Sony per elevare la propria esperienza di gameplay. Gli emuli di Eivor che utilizzano il DualSense su PC, quindi, potranno servirsi del pad nextgen di PS5 per ricevere un feedback più "realistico" nell'impiego dell'arco: la corsa del trigger, infatti, si bloccherà in corrispondenza del punto di tensione più elevato dell'arco e richiederà una pressione ulteriore per scoccare la freccia.

A chi ci segue, ricordiamo che anche la versione PC di Metro Exodus ha da poco ricevuto un aggiornamento che integra il supporto al DualSense di PS5 tra feedback aptico e grilletti adattivi.