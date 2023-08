Assassin's Creed Valhalla: c'è anche uno scudo tra le nuove ricompense gratis di Twitch

State giocando ad Assassin's Creed Valhalla in attesa che Assassin's Creed Mirage giunga sugli scaffali di tutti i negozi? Sappiate allora che è ora possibile riscattare alcune ricompense gratis grazie ad una nuova collaborazione tra Ubisoft e Twitch.

Ci stiamo riferendo ad una nuova campagna di Twitch Drops strettamente legata al periodo di prova gratuito di molti capitoli della serie (Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed IV: Black Flag, Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations). Fino al prossimo 14 agosto 2023 alle ore 18:00 del fuso orario italiano, sarà possibile guardare una qualsiasi diretta Twitch in cui si gioca uno qualsiasi degli episodi della serie e che abbia il tag 'Drop abilitati' per sbloccare una serie di ricompense gratuite per Valhalla.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense e il modo in cui si possono ottenere:

Set ti tatuaggi High Elf A2023 - Guarda per 30 minuti e riscuoti la ricompensa

Scudo Yggdrasil Leaf - A2023 - Guarda ancora per 30 minuti e riscuoti la ricompensa

Mystical (elemento estetico per la base) A2023 - Guarda ancora per 30 minuti e riscuoti la ricompensa

Occorre precisare che è fondamentale che, tra una ricompensa e l'altra, si raggiunga la schermata dell'inventario di Twitch per procedere con il riscatto dell'oggetto: in caso contrario, non inizierete ad accumulare i progressi per la successiva ricompensa. Seguendo inoltre le istruzioni a schermo sulla pagina dedicata al collegamento tra Ubisoft e Twitch, dovrete eseguire l'accesso con l'account giusto di Ubisoft Connect, così che tutti gli oggetti possano essere inviati al vostro inventario in Assassin's Creed Valhalla.

In attesa di scoprire se iniziative del genere coinvolgeranno anche il prossimo capitolo della serie, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il provato di Assassin's Creed Jade.