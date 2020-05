Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft illustra gli elementi GDR tra equipaggiamento e livelli

Nel corso di un'intervista concessa a Game Informer, il Creative Director di Assassin's Creed Valhalla, Ashraf Ismail, ha discusso della profondità degli elementi ruolistici che andranno a tratteggiare l'esperienza ludica del nuovo kolossal a mondo aperto di Ubisoft.

Riprendendo le sue ultime dichiarazioni sul livello di esperienza nel gameplay di AC Valhalla, Ismail ha spiegato ai giornalisti di GI che "come parte della nostra nuova interpretazione degli elementi GDR, direi che la progressione dell'esperienza di gioco sarà basata più sul senso del potere che sui livelli. Guadagni potere in base alle abilità che acquisisci, è così che guardiamo quella meccanica di gameplay, si tratta davvero di incentrare il tutto sulle capacità che ottieni e su ciò che puoi fare. Certo, verrà assegnato un punteggio e questo riguarderà anche l'attrezzatura di Eivor, ma si tratta di un sistema basato sulle competenze che si imparano, per questo è un meccanismo legato maggiormente al potere che al concetto dei livelli".

Di particolare interesse sono poi gli spunti di riflessione che il direttore creativo del progetto di Assassin's Creed Valhalla ci offre affrontando la questione relativa al sistema di potenziamento e personalizzazione delle armi e dell'equipaggiamento: "Ogni pezzo di armatura che trovi è unico e può essere aggiornato. Se desideri equipaggiarlo fino alla fine del gioco, puoi farlo. Se invece vuoi raccogliere tutto, dipenderà solo da te. Ogni oggetto ha un suo valore unico e a un certo punto potrai iniziare a personalizzarlo. Si tratta perciò di una nuova interpretazione a quel format GDR della gestione dell'equipaggiamento e dell'arsenale".

Per tutte le novità su Assassin's Creed Valhalla, vi invitiamo a leggere il nostro speciale in esclusiva italiana a firma di Giuseppe Arace. A chi ci segue, ricordiamo infine che AC Valhalla sarà disponibile a fine 2020 su PC, Xbox One, PS4, Google Stadia, PS5 e su Xbox Series X come gioco Smart Delivery.