Assassin's Creed Valhalla: emergono nuovi dettagli sulla mappa

Si continua a parlare del nuovo titolo Ubisoft e, dopo aver scoperto della presenza di battaglie rap tra vichinghi in Assassin's Creed Valhalla, ecco che arrivano nuove informazioni sulla mappa.

Innanzitutto è stata confermata la presenza di un'ambientazione nordica, la quale andrà ad affiancare una mappa che conterrà tutti e quattro i regni d'Inghilterra: Anglia Orientale, Mercia, Northumbria e Wessex.

A confermarlo è stato il narrative director, Darby McDevitt, che ha dichiarato:

"L'Inghilterra di quell'epoca era divisa in svariati regni, ciascuno con un proprio re. Se osservate i nomi delle attuali città inglesi e notate la presenza di 'thorpe' o 'by' alla fine, ciò significa che si trattava in origine di insediamenti norreni o danesi. Sappiamo quindi con certezza che centinaia di città sono state insediamenti di successo."

Il protagonista di Assassin's Creed Valhalla può infatti decidere di creare degli insediamenti in uno dei quattro regni, sebbene non sia ancora chiaro quale sia il livello di profondità di questa meccanica di gioco.

Tramite le parole del creative director Ashraf Ismail si è anche parlato dei regnanti che governano le quattro aree in cui è divisa l'Inghilterra di quel periodo, specificando come attualmente sia stata svelata la sola presenza di re Alfred:

"È il re del Wessex, il regno situato più a sud della nazione. Ci sono però anche altri tre re - di Mercia, Northumbria ed East Anglia - con i quali ci interfacceremo nel corso dell'avventura. Re Alfred è conosciuto per il suo ruolo di prim'ordine nella lotta ai vichinghi. Era il più influente dei quattro re. Nel corso del suo regno è stato in grado di far arretrare l'avanzata dei vichinghi e di trattare con loro, mentre gli altri regnanti stavano per soccombere agli attacchi di danesi e norreni."

Insomma, la mappa di gioco potrebbe essere più grande di quanto possiamo immaginare e stando alle parole degli sviluppatori dovrebbero essere ancora molte le informazioni da svelare sulle ambientazioni e i popoli che le occupano.