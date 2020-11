Assassin's Creed Valhalla, tra epica e violenza: la furia vichinga esplode nella video recensione!

Dopo lo scenografico reveal del gioco organizzato da Ubisoft nel corso dell'estate, l'epopea vichinga di Assassin's Creed: Valhalla è ormai in procinto di farsi strada sul mercato videoludico.

Con esordio fissato per il 10 novembre, i norreni guidati da Eivor - protagonista disponibile sia in versione maschile sia in versione femminile - si preparano ad assaltare tanto la current gen quanto gli hardware di nuova generazione: Assassin's Creed Valhalla sarà infatti disponibile sin dal Day One su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Tra epica e violenza, l'epopea vichinga dipinta da Ubisoft si dipana tra le lande inglesi del IX secolo, dove il nostro clan vichingo è intenzionato a insediarsi dopo aver abbandonato la Norvegia.



Per riportarvi le gesta di Eivor, la Redazione di Everyeye si è affidata al nostro Giuseppe Arace, che dopo aver imbracciato ascia e corno da guerra è ora pronto a esprimere il suo verdetto sulla produzione. Oltre alla recensione di Assassin's Creed: Valhalla non poteva ovviamente mancare la video recensione dedicata. Come di consueto, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Ai giocatori curiosi di scoprire che cosa li attende nel cuore dell'Inghilterra, non ci resta dunque che augurare una buona visione!