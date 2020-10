Assassin's Creed Valhalla: nuovo video sulle Espansioni e i contenuti post-lancio gratis

Dopo aver sfoggiato la forza bruta di Eivor e testimoniato la bontà del sistema di combattimento di Assassin's Creed Valhalla, i vertici di Ubisoft delineano il quadro completo delle espansioni a pagamento e delle aggiunte gratuite che andranno a tratteggiare l'offerta post-lancio del kolossal GDR vichingo.

In maniera del tutto analoga al supporto post-lancio di AC Origins e Odyssey, anche per gli emuli di Eivor sono previste tante novità e sorprese nei mesi successivi all'uscita di AC Valhalla. Partiamo allora dai DLC del Season Pass:

La Leggenda di Beowulf - Una missione esclusiva in cui gli utenti dovranno immergersi nelle atmosfere ancestrali della mitologia norrena e scoprire la mostruosa verità dietro la leggenda di Beowulf

Espansione 1: L'Ira dei Druidi (primavera 2021) - Il DLC introdurrà una nuova avventura che darà modo ai giocatori di viaggiare in Irlanda e svelare i misteri del culto druidico, rintracciando e scoprendo i segreti dei membri più importanti di quella comunità. Nell'espansione sarà possibile immergersi nei miti e nel folklore gaelico, con ambientazioni caratterizzate da fitte foreste e paesaggi incontaminati

Espansione 2: L'Assedio di Parigi (estate 2021) - Il contenuto aggiuntivo ci farà rivivere le emozioni della battaglia più ambiziosa che sia mai stata combattuta dai Vichinghi, ossia quella che ha portato il popolo del Nord nell'entroterra della Franchia devastata dalla guerra ed aver cinto d'assedio la città di Parigi seguendo il corso del fiume Senna con le proprie navi

Di particolare interesse sono poi i contenuti gratuiti previsti nella Stagione 1 di Assassin's Creed Valhalla. Il primo di questi aggiornamenti gratis arriverà a dicembre e porterà in dote una nuova area di insediamento, il festival tradizionale vichingo di Yule, la nuova modalità delle Incursioni fluviali e l'aggiunta dei ranghi per il Jomsviking, il sistema adottato da Ubisoft per farci reclutare e addestrare luogotenenti con cui scendere in battaglia, pianificare l'ampliamento dell'insediamento e organizzare le razzie nell'Anglia medievale.