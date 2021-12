Assassin's Creed Valhalla: evento in arrivo! Ubisoft svelerà il 'futuro oltre Midgard'

"C'è molto più di Midgard da vedere in Assassin's Creed Valhalla", recita il nuovo messaggio con cui Ubisoft invita tutti gli emuli del vichingo Eivor a non perdersi il prossimo, importante streaming che farà luce sul futuro del kolossal GDR.

L'evento organizzato dall'azienda transalpina dovrebbe rientrare nel novero delle attività previste da Ubi con il lancio della Patch 1.4.1 che metterà a dieta Assassin's Creed Valhalla: l'aggiornamento opererà una profonda ristrutturazione dei file di installazione che libererà diversi GB di spazio su hard disk e migliorerà le prestazioni in vista, appunto, dei ricchi contenuti aggiuntivi promessi dagli sviluppatori francesi.

Il "Save the Date" su AC Valhalla è fissato per le ore 18:00 italiane di lunedì 13 dicembre. La pagina YouTube dell'evento è già attiva e, riprendendo i post social di Ubisoft, ricorda agli appassionati che "c'è ancora molto in arrivo in Assassin's Creed Valhalla".

Oltre al già citato intervento di ottimizzazione previsto con la Patch 1.4.1, l'appuntamento mediatico di Ubisoft dovrebbe offrire anche delle anticipazioni sui prossimi DLC e update gratuiti che interesseranno l'esperienza ruolistica di Eivor nel 2022. Nei giorni scorsi, il noto insider Tom Henderson presagì l'imminente l'annuncio di una maxi espansione di Assassin's Creed Valhalla in stile God of War, spingendosi persino a indicarne l'uscita per il mese di marzo del 2022.