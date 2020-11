Assassin's Creed Valhalla e il finale segreto: ecco come sbloccarlo

L'epopea vichinga che vede protagonista Eivor sembra aver conquistato con il suo immaginario l'attenzione di un vasto pubblico di appassionati: Ubisoft ha infatti confermato che Assassin's Creed Valhalla è il miglior lancio della serie.

Con una notevole mole di contenuti, l'open-world ambientato tra Norvegia e Inghilterra propone un intrigante viaggio nella cultura e storia vichinga del IX secolo, a cavallo tra affascinanti reami, personaggi storici e mitologia norrena. Gli avventurieri che si incammineranno in Assassin's Creed: Valhalla avranno la possibilità di accedere ad un finale segreto. Per sbloccare quest'ultimo, sarà necessario completare la totalità di una serie di appositi puzzle legati alla Anomalie dell'Animus. Per imbattersi in questi ultimi, è necessario viaggiare in direzione dei seguenti luoghi:

Norvegia : tra le montagne di Hordafylke, nell'area nord-est della mappa, sulla vetta di un picco (Livello di potenza consigliato: 280);

: tra le montagne di Hordafylke, nell'area nord-est della mappa, sulla vetta di un picco (Livello di potenza consigliato: 280); Anglia Orientale : nelle vicinanze del Lago Needham, accanto alla riva, circondato da vegetazione e da una strutturain pietra;

: nelle vicinanze del Lago Needham, accanto alla riva, circondato da vegetazione e da una strutturain pietra; Ravensthorpe , nell'area centrale: recandosi col viaggio rapido presso Ragnarsson, procedere in lungo il lato sud;

, nell'area centrale: recandosi col viaggio rapido presso Ragnarsson, procedere in lungo il lato sud; Briudun Hill : tra le macerie, in prossimità dell'approdo per il viaggio rapido Snotinghamscire (Livello di potenza consigliato: 250);

: tra le macerie, in prossimità dell'approdo per il viaggio rapido Snotinghamscire (Livello di potenza consigliato: 250); Montagne di Sciropescire : lungo l'area di confine meridionale (Livello di potenza consigliato: 130);

: lungo l'area di confine meridionale (Livello di potenza consigliato: 130); Montagne di Hamtunscire : nel sud del Wessex, in prossimità del mare (Livello di potenza consigliato: 340);

: nel sud del Wessex, in prossimità del mare (Livello di potenza consigliato: 340); Regione di Lincolnshire : sulla vetta di una piattaforma di legno presso le rovine della Basilica (Livello di potenza consigliato: 160);

: sulla vetta di una piattaforma di legno presso le rovine della Basilica (Livello di potenza consigliato: 160); Regione di Ervicscire : presso il punto d'interesse di Thornburg Henges (Livello di potenza consigliato: 190);

: presso il punto d'interesse di Thornburg Henges (Livello di potenza consigliato: 190); Lago di Oxenforscire : sulla sommità del ponte di pietra (Livello di potenza consigliato: 90);

: sulla sommità del ponte di pietra (Livello di potenza consigliato: 90); Seven Sisters: nell'area meridionale della mappa di gioco, su di una scogliera a picco sul mare;

Complessivamente, dunque, i giocatori che ambiscono a visionare il finale segreto di Assassin's Creed: Valhalla dovranno fare tappa indifferenti.