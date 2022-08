Assassin's Creed Valhalla Forgotten Saga: 5 cose da sapere sulla modalità roguelite gratis

I ragazzi del team social di Ubisoft Gameplan colgono l'occasione offertagli dal lancio di Assassin's Creed Valhalla Forgotten Saga per immergerci nelle atmosfere della nuova modalità roguelite gratuita con un video sulle "5 cose da sapere" dell'esperienza da vivere nei panni di Odino.

L'ultimo filmato propostoci dai creatori di contenuti che gestiscono la piattaforma promozionale di Ubisoft Gameplan offre così diversi consigli agli emuli di Eivor che, smessi i panni del vichingo protagonista della campagna principale di Assassin's Creed Valhalla, si accinge a compiere il viaggio nel pericoloso Regno di Niflheim impersonando il Padre di Tutti.

Il primo e, forse, più importante suggerimento offertoci dal team social di Ubisoft Gameplan è ovviamente quello di prestare particolare attenzione ai segreti celati all'interno di ciascuna mappa: tra un combattimento e l'altro, i giocatori dovranno infatti esplorare l'ambientazione se vorranno ottenere le armi più rare. La grande verticalità dello scenario incentiverà ulteriormente l'esplorazione, consentendo agli utenti di guadagnare un vantaggio sugli avversari e intuire i pericoli che li attendono.

L'altro consiglio offertoci da Ubisoft riguarda la scelta degli equipaggiamenti: come in ogni buon roguelite che si rispetti, naturalmente anche in Forgotten Saga il destino del proprio alter-ego sarà determinato in larga parte dalle armi e dagli equipaggiamenti scelti per comporne la build... e dalla tenacia dimostrata nel proseguire l'avventura dopo ogni fallimento. La morte del proprio personaggio, infatti, deve essere vista come un'occasione per acquisire esperienza in vista del successivo ritorno nella medesima area, anche qui in funzione dell'approccio squisitamente roguelite nella progressione delle attività da svolgere.

A chi si appresta a compiere il viaggio nel Niflheim, consigliamo di leggere questo nostro approfondimento che spiega come accedere a Forgotten Saga, la modalità roguelite di AC Valhalla appena lanciata su PC, PlayStation e Xbox insieme all'Update 1.6.0 del kolossal open world di Ubisoft.