Assassin's Creed Valhalla Forgotten Saga: come si accede alla modalità roguelite gratis?

L'atteso Update 1.6 di Assassin's Creed Valhalla è finalmente disponibile e, con esso, lo è anche l'esperienza roguelite Forgotten Saga che proietta gli utenti del kolossal open world di Ubisoft nella dimensione della mitologia norrena: come si accede alla nuova modalità gratuita? Scopriamolo insieme.

Il piatto forte dell'aggiornamento 1.6 di AC Valhalla è infatti rappresentato da Forgotten Saga, un'avventura a se stante da vivere esplorando il Regno di Niflheim nei panni di Odino, la divinità del pantheon norreno già interpretata nei mesi scorsi da chi si è cimentato nelle sfide dell'espansione L'Alba del Ragnarok.

Chi desidera smettere i panni del vichingo Eivor per affrontare la nuova battaglia combattuta dal Padre di Tutti dovrà compiere dei semplici passaggi prima di immergersi nelle atmosfere roguelite di Forgotten Saga. Per avviare questa nuova modalità, infatti, basta raggiungere con Eivor l'insediamento vichingo di Ravensthorpe e recarsi presso l'Everold's Hut, un capanno speciale da poter costruire dopo aver varcato almeno una volta i cancelli di Asgard. L'accesso a Forgotten Saga, di conseguenza, non è "aperto a tutti" ma richiede il completamento delle missioni della campagna principale di Assassin's Creed Valhalla legate, appunto, all'ingresso nell'hub vichingo di Ravensthorpe e alla possibilità di visitare il regno mitologico di Asgard.

Una volta completati questi passaggi, vi basterà seguire le indicazioni offerte dall'Everold's Hut e prepararvi alla sfida roguelite che vi attende nel Niflheim di Forgotten Saga, con tante attività da svolgere e battaglie dalla difficoltà crescente dove poter sfoggiare abilità speciali per acquisire armi ed equipaggiamenti specifici.