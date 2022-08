Assassin's Creed Valhalla Forgotten Saga guida: armi e rune migliori del DLC gratis

L'aggiornamento gratuito di Assassin's Creed Valhalla che introduce ufficialmente la modalità roguelite intitolata The Forgotten Saga è approdato su tutte le piattaforme supportate dal titolo Ubisoft. Scopriamo insieme quali sono le rune e le armi più efficaci da usare nell'avventura.

Armi

Blodbladh (Spada a due mani): colpire consecutivamente il nemico con questo spadone permette di accumulare adrenalina e, di conseguenza, eseguire con maggiore frequenza le abilità attive. Si tratta di un'ottima arma per chi dispone di svariate abilità e vuole usarle spesso durante i combattimenti

Dafnsverdh (Spada corta): questa spada a una mano è molto efficace se il giocatore ha uno stile di gioco particolarmente offensivo, visto che aumenta le probabilità di infliggere un colpo critico subito dopo aver eseguito una schivata

Ox-Draugrs (Ascia barbuta): altra arma perfetta per chi vuole giocare in maniera aggressiva, poiché i colpi consecutivi sono progressivamente più efficaci in termini di danni inflitti

Mjolnir (Martello): come suggerisce il nome stesso dell'arma, si tratta del leggendario martello di Thor e, di conseguenza, gode della probabilità di infliggere con ogni attacco un colpo elettrico che danneggia chiunque si trovi nel raggio dell'esplosione. Come si può intuire, quindi, è un'ottima arma per chi non ama agire nell'ombra e affronta gli avversari in gruppo

Rune

Istinto Mortale: Incrementa brevemente la probabilità di colpo critico dopo ogni attacco (3% alla volta con un tetto massimo del bonus pari al 30%). Considerata l'efficacia dei colpi critici, è innegabile che l'uso di questa runa con un'arma in grado di eseguire lunghe combo possa avere un impatto significativo sulle potenzialità di Havi durante la partita

Aegis: questa runa aumenta di 10 il valore relativo alla resistenza ai danni inflitti dagli Elite. Dal momento che nelle fasi avanzate di The Forgotten Saga quasi tutti i 'normali' avversari sono Elite, è davvero utile disporre di una runa di questo tipo

Flagello dei Campioni: si tratta di una runa molto simile ad Aegis, ma in questo caso a subire un bonus pari a 10 punti è il danno inflitto agli Elite, così da rendere questi pericolosissimi nemici più fragili agli attacchi del protagonista

Reminiscenza: aumenta i Ricordi ottenuti del 20% e, visto che si tratta della valuta che può essere accumulata per sbloccare potenziamenti permanenti all'Accampamento di Odino (l'hub centrale di The Forgotten Saga), è fondamentale equipaggiarla ogni volta che se ne ha l'opportunità. Attivare i talenti rende infatti le partite successive più semplici, poiché proprio grazie ai Ricordi si possono migliorare le statistiche di Havi come la salute, l'attacco corpo a corpo e i danni delle armi a distanza

Vigore Runico: questa runa può avere grande utilità per i giocatori che hanno sufficiente esperienza e abilità da raggiungere le fasi più avanzate di The Forgotten Saga e, quindi, accumulare un maggior quantitativo di Rune. Grazie a questo oggetto, infatti, viene aumentata la salute massima per ogni Runa presente nell'inventario, consentendo ad Havi di resistere più a lungo alla furia degli avversari

Rapidità: il nome di questa runa ne suggerisce le caratteristiche, dal momento che equipaggiarla consente di aumentare di 8 punti la velocità del protagonista. Questo significa che, grazie a Rapidità, è possibile muoversi molto più velocemente e anche schivare più facilmente gli attacchi dei nemici

Copertura della folla: la runa in questione potrebbe rivelarsi utile quando il protagonista è accerchiato dagli avversari, visto che in queste situazioni viene lanciata in maniera automatica una bomba fumogena. Il fumo rilasciato dall'oggetto permette di recuperare la stamina oppure di fuggire, così da far perdere le tracce e procedere con l'eliminazione furtiva dei singoli nemici

Morso di Adder: anche questa runa ha una grande utilità nei momenti di gioco più avanzati, poiché gli Elite dispongono di una barra della salute più consistente dei normali nemici e non possono essere fatti fuori con un attacco furtivo o una semplice combo. Ed è qui che entra in gioco la runa, visto che l'esecuzione di un colpo critico con essa la rende velenosa per breve tempo, così da attivare lo status alterato sui nemici e fargli perdere salute lentamente

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete già trovare la recensione dell'espansione gratuita di Assassin's Creed Valhalla chiamata The Forgotten Saga. Se non l'avete già fatto, inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come accedere alla modalità The Forgotten Saga in Assassin's Creed Valhalla.