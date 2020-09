Assassin's Creed Valhalla, tra funghi allucinogeni e gare alcoliche: i dettagli dall'ESRB

Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione, l'atteso Assassin's Creed: Valhalla è protagonista delle procedure di valutazione degli enti di classificazione.

Tra questi ultimi figura ovviamente anche l'ESRB (European Software Rating Board), che come da tradizione dedica al gioco un'apposita scheda del proprio database pubblico. Apprendiamo così, piuttosto prevedibilmente, che Assassin's Creed: Valhalla è stato classificato come adatto ad un pubblico "Maturo". Ma il breve riassunto proposto dall'ente di classificazione offre alcuni dettagli alquanto peculiari.

Apprendiamo ad esempio che il nostro/la nostra Eivor potrà ingerire o inalare fumi generati da funghi dal potenziale allucinogeno. Come conseguenza, la visuale a schermo includerà diverse distorsioni o variazioni cromatiche, mentre i movimenti del protagonista si faranno incerti. Effetti di instabilità e disturbi della visuale colpiranno il vichingo di Assassin's Creed Valhalla anche dopo essersi intrattenuto in competizioni alcoliche. Sul fronte dei combattimenti, infine, si conferma uno stile di lotta brutale, con frequenti effetti che raffigurano spargimenti di sangue. Alcune armi consentiranno di decapitare i nemici, mentre l'arsenale includerà spade, asce, frecce e strumenti d'assedio: il tutto consentirà di abbattere "soldati, boss mitologici, personaggi".



Per tutti i dettagli sul titolo Ubisoft, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Assassin's Creed Valhalla, curato dal nostro Francesco Fossetti.