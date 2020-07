Assassin's Creed Valhalla: ecco il gameplay. Le nostre opinioni!

Abbiamo giocato per circa 3 ore ad Assassin's Creed Valhalla: vi raccontiamo quali sono le nostre impressioni sul prossimo, ambizioso capitolo della serie Ubisoft in arrivo a metà novembre.

Come illustrato anche da Ubisoft nel primo video gameplay di Assassin's Creed Valhalla, l'esperienza action ruolistica promessa dal prossimo episodio di questa ormai storica IP sarà in continuità con Origins e Odyssey ma vanterà molti elementi di innovazione.

La nostra prova di tre ore ad Assassin's Creed Valhalla condotta da Francesco Fossetti, infatti, ci restitusce l'immagine di un progetto che punta a svecchiare alcune delle dinamiche consolidate degli action RPG a mondo aperto di Ubisoft. Il sistema di combattimento, ad esempio, risulta essere decisamente più fisico e viscerale, mentre per quanto concerne la progressione delle abilità si nota la cura riposta da Ubisoft nel ridurre l'influenza dei livelli e fornire un approccio più realistico.

Sulla falsariga di questi interventi rientrano anche gli sforzi profusi dagli sviluppatori di AC Valhalla nell'infondere ulteriore varietà agli scontri e alle dinamiche free roaming, con tante tipologie di nemici da abbattere e un mondo suddiviso in quattro zone con un proprio carattere univoco. A questo punto non ci resta che ricordarvi che Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile dal 17 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, con approdo successivo su PS5 e Xbox Series X.