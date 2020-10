Assassin's Creed Valhalla: gameplay e meccaniche gestionali nei nuovi video

L'intensa giornata di Assassin's Creed Valhalla prosegue con ben due trailer ufficiali pubblicati da Ubisoft. La software house francese ha offerto ai fan un lungo e approfondito viaggio nelle meccaniche di gioco del nuovo capitolo del franchise.

Il primo trailer, intitolato "Deep Dive", spiega nel dettaglio tutte le novità che i giocatori potranno trovare in Assassin's Creed Valhalla soffermandosi in particolare sulle meccaniche "gestionali" come quelle relative alla crescita e allo sviluppo dell'accampamento, passando poi alla personalizzazione del proprio vichingo e agli spostamenti durante l'avventura. Il video sviscera infine le tante possibilità offerte dalla gestione dell'equipaggiamento e dallo sviluppo dell'armamentario, nonché dalla personalizzazione delle imbarcazioni.

Il secondo filmato mostra invece una sessione di gameplay completamente inedita, accompagnata dal commento della game designer Jessica Maher che tenta di fare luce sull'insediamento di Ravensthorpe, sulle nuove meccaniche di combattimento, sul ritorno della "furtività sociale" e tanto altro.

Prima di lasciarvi ai trailer, vi ricordiamo che in attesa della recensione sulle nostre pagine potete trovare la nuova prova di Assassin's Creed Valhalla a cura di Giuseppe Arace.